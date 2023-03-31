Центральный защитник сборной Эквадора сменит Антверпен на Айнтрахт. Футболист уже подписал контракт до 2028 года, сообщает сайт немецкого клуба.

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Спортивный директор "орлов" Маркус Кроше высоко оценивает трансфер: "Это важный переход для нас на следующий сезон. Уильям еще молод, но уже имеет международный опыт. Прежде всего, его отличает скорость и сила в борьбе за мяч. Мы рады, что он выбрал Айнтрахт, и хотим развивать его огромный потенциал".

Нынешний сезон 21-летний Пачо доиграет в Бельгии, а уже летом переберется в Германию. Его нынешний коллектив заработает на трансфере 9 миллионов евро. Уильям прекрасно выступает за Антверпен – 39 матчей в этой кампании во всех турнирах. 28 марта он дебютировал за сборную Эквадора.

Напомним, немецкий коллектив в этом сезоне довольно удачно играл в Лиге чемпионов, впервые в своей истории дойдя до 1/8 финала. Правда, уступил Наполи 0:5 по сумме двух матчей.

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