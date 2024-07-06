"Переход в Полесье? Это неправда! Я не собираюсь и никогда не собирался переходить в Полесье", – сказал Цитаишвили в комментарии Sport-Express.

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Также футболист отреагировал на вопрос, где продолжит карьеру – в турецком Коньяспоре или вернется в киевское Динамо. "Этого не скажу, я только говорю, что Полесье – это неправда", – добавил Георгий.

К слову, 30 июня завершилась аренда Цитаишвили с Динамо Батуми. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Цитаишвили участвовал на Евро-2024 со сборной Грузии. Сакартвело сенсационно вышли из группы, но в 1/8 финала уступили Испании (1:4).

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