Чемпионат Франции, 5-й тур

Ренн – Лилль – 2:2

Голы: Асинион, 74, Салах, 89 – Йоро, 33, Диаките, 62

Ланс – Метц – 0:1

Гол: Асоро, 37

Первый тайм между Ренном и Лиллем выдался достаточно напряженным и почти без моментов, вся борьба была сосредоточена в центре поля. Команды за 45 минут на двоих нанесли лишь три удара по воротам. Впрочем, подопечные Фонсеки смогли организовать гол. В штрафной площади после стандарта быстрее всех сориентировался протеже тренера Лени Йоро. После перерыва Диаките удвоил преимущество Лилля. Казалось, что "доги" уже положили три очка себе в карман, но Ренн неожиданно включился в матч. Ассиньон и Салах за 15 минут вырвали для своей команды ничью.

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Ланс, которому предстоит Лига чемпионов, пребывает не в лучшей форме. Встреча против новичка Лиги 1 могла помочь команде Франка Эса выйти из кризиса. Впрочем, тотальное невезение преследовало хозяев поля на протяжении 90 минут. Метц забил в ворота Бриса Самба, нанеся лишь один удар. Ланс пытался отыграться и имел преимущество во владении, создавал раз за разом опасные моменты. Но ни один из 10 ударов в створ ворот не принес желаемого результата. Арбитр матча Стефни Фраппар зафиксировала третье поражение подряд команды Франка Эса.

Лилль и Метц набрали по восемь баллов и находятся на пятой и шестой строчках соответственно. Ренн – седьмой, имея 7 очков. А Ланс до сих пор болтается в зоне вылета с одним пунктом.

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