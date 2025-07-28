Участник Лиги чемпионов оформил кражу главной трансферной цели Динамо
22:20 - Читати українською
Салифу Сума официально перешел в шведский Мальме.
Вингер азербайджанской Зиры Салифу Сума оформил свой трансфер в Мальме. Об этом сообщила пресс-служба шведской команды.
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21-летний гвинеец обошелся Мальме в 1,3 миллиона евро согласно данным портала Transfermarkt.
Напомним, что Сума был приоритетной целью киевского Динамо, но трансфер игрока сорвался в последний момент.
Шведский Мальме, как и команда Александра Шовковского, участвует в квалификации Лиги чемпионов.
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