Вингер азербайджанской Зиры Салифу Сума оформил свой трансфер в Мальме. Об этом сообщила пресс-служба шведской команды.

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21-летний гвинеец обошелся Мальме в 1,3 миллиона евро согласно данным портала Transfermarkt.

Напомним, что Сума был приоритетной целью киевского Динамо, но трансфер игрока сорвался в последний момент.

Шведский Мальме, как и команда Александра Шовковского, участвует в квалификации Лиги чемпионов.

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