"Футбол 24" проверил все недавние слухи вокруг украинцев в Ла Лиге. Так, и Виктор Цыганков, и Андрей Лунин имеют варианты "побега" из Жироны и Реала соответственно.

Цыганкова снова начали отправлять в АПЛ – теперь украинца связывают с довольно скромными Кристал Пэлас, Эвертоном и Саутгемптоном (вылетел в Чемпионшип по итогам прошлого сезона). Однако, наставник Жироны Мичел настаивает на сохранении Цыганкова в составе, которого видит одним из игроков, вокруг которых будет строить команду.

Лунин попал в шорт-лист участника ЛЧ от Ла Лиги – украинцу дадут то, чего не может предложить Реал

Андрей Лунин не имеет гарантий места в основе Реала, а потому слухи об уходе украинского вратаря из Мадрида не утихают. Украинец попал на радары Вильяреала, который не имеет стабильного "первого номера" и хочет усилить вратарскую позицию перед стартом Лиги чемпионов 2025/26. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".