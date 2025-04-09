Вальтер Бенитес покинет летом ПСВ на правах свободного агента – клуб и игрок не смогли договориться о новом контракте. Об этом информирует VI.

Обидчик Шахтера в ЛЧ может переманить его звезду – игрок сборной Украины феерил в очной встрече команд

32-летний Бенитес присоединился к ПСВ летом 2022 года, перейдя из Ниццы. С тех пор он сыграл 91 матч в Эредивизи, а также выступал за ПСВ в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В этот период он также дебютировал за сборную Аргентины.

Изначально ПСВ не предлагал Вальтеру продлить контракт. Это предложение было выдвинуто в декабре прошлого года, однако стороны не достигли по нему соглашения. Бенитес и его окружение ждали нового предложения от ПСВ, но этого так и не произошло. В настоящее время ПСВ продолжает поиски нового основного вратаря.

Ранее сообщалось, что ПСВ заинтересован в услугах голкипера Шахтёра Дмитрия Ризныка.

Шахтер не без проблем разгромил Верес – Кевин и Судаков сделали результат, экс-игрок Динамо едва не наказал Ризныка