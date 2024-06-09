Вратарь сборной Шотландии Лиам Келли продлит контракт с Мазервеллом на полтора месяца, чтобы его клуб получил бонусные выплаты от УЕФА за участие игрока на Евро-2024.

В Шотландии, в отличие от большинства стран, контракты игроков действуют до конца мая, а не до конца июня. Поэтому Келли, который решил покинуть Мазервелл летом ради перехода в Рейнджерс, является свободным агентом. Однако голкипер хочет, чтобы его клуб получил деньги от УЕФА – и поэтому согласился поставить подпись под новым контрактом. Срок нового соглашения будет действовать до середины июля, информирует ВВС.

Хавбек сборной Чехии пропустит Евро-2024 из-за курьезной травмы

Шотландские игроки получают около шести тысяч евро в день из большой компенсационной корзины УЕФА – организация начнет отсчёт за десять дней до первого матча. Таким образом, Мазервелл получит как минимум около 125 тысяч евро за три недели, пока Келли будет присутствовать на турнире. Эта сумма может увеличиться ровно вдвое, если команде Стива Кларка удастся дойти до финала турнира.

Євро-2024: Німеччина постає з попелу, Собослай кастує для іміджу Орбана, три чемпіони, шанс на історію – прев'ю групи А