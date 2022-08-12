Сборная Марокко выступит на чемпионате мира не с тем тренером, который выигрывал квалификацию.

Контракт с Вахидом Халилходжичем разорван по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба FRMF. Причина – расхождение во взглядах на продолжение сотрудничества.

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Халилходжич возглавил сборную Марокко летом 2019 года. На последнем КАН "Атласские львы" дошли до четвертьфинала, а затем успешно преодолели квалификацию на ЧМ. Впрочем, в раздевалке все было не так гладко. Халилходжич выгнал из команды двух звездных исполнителей – защитника Нуссаира Мазрауи и хавбека Хакима Зиеша. По всей вероятности, теперь представители Баварии и Челси будут готовы возобновить выступления за сборную.

У марокканцев остается 3 месяца, чтобы найти нового главного тренера под Мундиаль. "Атласские львы" попали в одну группу с Бельгией, Хорватией и Канадой.

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