Канадцы отказались играть товарищеский поединок против Панамы, который должен был пройти сегодня, 6 июня. Сборная уже извинилась за свой поступок перед болельщиками, а также перед соперником.

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Причиной тому стали финансовые разногласия – в частности, распределение премиальных от квалификации на чемпионат мира-2022. Несколько дней назад по этой же причине команда, возглавляемая Джоном Хердманом, уже отказалась от спарринга с Ираном. Более того, последние два дня футболисты отказываются даже тренироваться, сообщает The Athletic.

В открытом письме в адрес местной федерации футбола игроки просят пересмотреть спонсорские контракты и хотят получить 40% денег, полученных за выход на ЧМ-2022. Также требованием игроков является одинаковая компенсация для мужской и женской сборных.

Напомним, сборная Канады вышла на чемпионат мира только во второй раз в истории. Единственный раз команда играла на Мундиале в 1986 году. По итогам жеребьевки канадцы попали в группу F, где сыграют против Бельгии, Хорватии и Марокко.

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