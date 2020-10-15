Ювентус отчитался о серьезных финансовых потерях по итогам сезона 2019/20.

За год бюджет туринцев "похудел" на 89,7 млн евро, информирует официальный сайт клуба.

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В сезоне 2018/19 дефицит Ювентуса был значительно скромнее – 39,9 млн. Сказался ранний вылет из Лиги чемпионов и коронавирусный кризис, ударивший по всем клубам. Акционеры "Старой синьоры" пожертвовали своими премиями, чтобы покрыть убытки.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ювентус попал в группу с Динамо, Барселоной и Ференцварошем. Свой путь туринцы начнут гостевым поединком в Киеве.

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