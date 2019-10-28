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Убойный футбол возвращается: в Японии голкипер пропустил 2 гола с чужой половины поля за 2 минуты

28 октября 23:22 29 Читати українською
Убойный футбол возвращается: в Японии голкипер пропустил 2 гола с чужой половины поля за 2 минуты
Монтедио – Эхимэ / Фото ФК Монтедио

Японский футбол не слишком популярен в Европе, но даже там происходят достойны внимания вещи.

В матче 38-го тура второго дивизиона Японии Монтедио принимал Эхимэ.

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На 60-й минуте матча игрок хозяев заметил, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и запустил мяч со своей половины поля точно в цель. Самое удивительное в этой ситуации, что не прошло и двух минут, как вратарь повторил свой "подвиг" и пропустил еще один подобный гол.

В итоге Монтедио разгромил Эхимэ (3:0) и подарил зрителям голы, которые еще долго будут радовать болельщиков даже в Европе.

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