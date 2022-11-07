Кике Сетьен совсем не так представлял себе возвращение к тренерской деятельности.

Фанаты Вильярреала на матче против Мальорки (0:2) освистали экс-тренера Барселоны и кричали с трибун "Убирайся немедленно!", информирует Marca.

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Сетьен всего 2 недели назад заменил Унаи Эмери, которого переманила Астон Вилла. Результаты нового тренера на старте оказались провальными – 3 поражения и ничья с Хапоэлем в Лиге конференций. Впрочем, руководство Вильяреала пока поддерживает Сетьена, а сам он уверен, что результаты в скором времени придут.

До паузы на чемпионат мира "Желтая субмарина" сыграет еще 2 матча – против Эспаньола в чемпионате и Санта-Амалии в Кубке Испании.

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