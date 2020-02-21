Убийство в японском стиле: хет-трик Даичи Камада в видеообзоре матча Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Зальцбург на выезде был разгромлен Айнтрахтом. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Один из лидеров чемпионата Австрии довольно легко был разгромлен середняком Бундеслиги Айнтрахтом. Героем поединка стал полузащитник немецкого клуба Даичи Камада, оформивший хет-трик.

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Забив дважды в первом тайме, 23-летний японец "добил" соперника сразу же после перерыва. А через три минуты игрок сборной Сербии Филипп Костич снял все вопросы о победителе. Под конец матча южнокорейский форвард Хван Хи Чхан с пенальти один гол отыграл, но это стало слабым утешением для футболистов Зальцбурга.

27 февраля австрийцы на Ред Булл Арена будут вынуждены "вылезти из кожи", чтобы попытаться решить судьбу противостояния в свою пользу. Начало решающей битвы в 22:00.

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