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Убийство в японском стиле: хет-трик Даичи Камада в видеообзоре матча Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

17:07 20 Читати українською
Убийство в японском стиле: хет-трик Даичи Камада в видеообзоре матча Айнтрахт – Зальцбург – 4:1
Даичи Камада / Твиттер ФК Айнтрахт

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Зальцбург на выезде был разгромлен Айнтрахтом. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

12’ Даичи Камада
43’ Даичи Камада
53’ Даичи Камада
56’ Филип Костич
 
Хван Хи Чхан 85’
12’ Даичи Камада
43’ Даичи Камада
53’ Даичи Камада
56’ Филип Костич
85’ Хван Хи Чхан

Один из лидеров чемпионата Австрии довольно легко был разгромлен середняком Бундеслиги Айнтрахтом. Героем поединка стал полузащитник немецкого клуба Даичи Камада, оформивший хет-трик.

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Забив дважды в первом тайме, 23-летний японец "добил" соперника сразу же после перерыва. А через три минуты игрок сборной Сербии Филипп Костич снял все вопросы о победителе. Под конец матча южнокорейский форвард Хван Хи Чхан с пенальти один гол отыграл, но это стало слабым утешением для футболистов Зальцбурга.

27 февраля австрийцы на Ред Булл Арена будут вынуждены "вылезти из кожи", чтобы попытаться решить судьбу противостояния в свою пользу. Начало решающей битвы в 22:00.

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