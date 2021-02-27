"Убийство неизвестным тупым судьей – как у Агаты Кристи": Федык намекнул на помощь Колосу от арбитров
Главный тренер Руха Иван Федык дал взрывной комментарий после победы над Колосом в 16 туре УПЛ (2:1).
"Впечатления от матча такие, что по плану было убийство неизвестным тупым судьей – как у Агаты Кристи. Он и дальше останется неизвестным, если продолжит так обслуживать матчи. Проблема тех, кто создавал этот план, в том, что мы не сдаемся и играем до конца.
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В чем претензии к арбитру (Александру Омельченко – прим. Футбол 24)? Проанализируйте матч, вы поймете. Вы можете посмотреть и предыдущие встречи на стадионе Колоса. Что имею в виду? Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но я никого не обвиняю. Он показал мне красную карточку, потому что я делал замечания и ему, и четвертому судье. Я не позволю издеваться над своей командой. Возможно, надо им распечатать правила, чтобы они имели уважение.
Кухаревич такой, что его надо постоянно подгонять, он может заснуть на поле. Этим мы и занимались со скамейки. В концовке он забил, доказал. Забил второй гол в 15 матчах, теперь может считать себя мини-бомбардиром", – заявил Федык в эфире программы "Тур ONLINE".
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