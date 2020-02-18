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Убийство Гандзюк: председатель Херсонского облсовета будет судиться с УАФ и НСК Олимпийский

18:50 79 Читати українською
Убийство Гандзюк: председатель Херсонского облсовета будет судиться с УАФ и НСК Олимпийский
Владислав Мангер / Херсонские Вести

Вице-президент федерации бокса и председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер подал в суд на УАФ и НСК Олимпийский.

УАФ и НСК Олимпийский подтвердили, что Владислав Мангер подал на них в суд, информирует Tribuna.

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Иск был подан за появление на НСК Олимпийский баннера с упоминанием фамилии Мангера во время матча Лиги Европы Динамо – Челси. Он был посвящен убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк: "Гордеев! Мангер! Рищук! Убийц много. Президент один".

Отметим, что Андрей Гордеев – председатель Херсонской областной госадминистрации, а Евгений Рищук – его экс-заместитель.

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УАФ НСК Олимпийский
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