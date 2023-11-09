Лучшим тренером 13-го тура признан главный тренер Шахтера Марино Пушич, сообщает официальный сайт УПЛ.

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52-летний боснийский специалист опередил в голосовании Валерия Иващенко (Оболонь), Юрия Максимова (СК Днепр-1) и Олега Голодюка (Металлист 1925).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник дончан Александр Зубков. Ему удалось обойти Илью Квасницу (Рух), Игоря Краснопира (Оболонь) и Александра Филлипова (СК Днепр-1).

Напомним, в матче 13-го тура УПЛ Шахтер одолел Динамо, а единственный гол в матче забил именно Зубков. Поражение стоило должности наставнику киевлян Мирчи Луческу.

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