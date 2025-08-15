Неделю назад поляки дома потерпели минимальное поражение, но в ответном матче взяли реванш со счетом 2:0 и прошли дальше. Правда, футбол в этой паре отошел на дальний план.

Украинский защитник спас Беларусь, Бешикташ едва не опозорился с ирландцами, польский вечер в Лиге конференций

Из-за войны в Израиле Маккаби проводит домашние поединки в венгерском Дебрецене. Еще на предматчевой тренировке "зеленые" пересеклись с игроками Ракува, завязалась стычка. Провокации продолжились уже во время игры.

Фанаты Маккаби растянули на трибунах баннер с надписью: "Убийцы с 1939 года". Израильтяне забыли, что польские концлагеря времен Второй мировой войны были делом рук немецких нацистов.

Hello @UEFA, it's my recorded material on camera after #MHARCZ. You can use it pic.twitter.com/13IylKeVkf — Jarosław Kłak (@GigiJarek) August 14, 2025

Скандальный баннер почему-то никак не убирали, а рядом творился другой беспредел. Болельщики Маккаби показывали непристойные жесты в камеру, а один имитировал секс с манекеном, завернутым во флаг Польши.

После финального свистка произошла еще одна стычка между командами. Поляки ожидаемо свирепствуют из-за поведения израильтян и требуют от УЕФА сурового наказания. Вмешался даже президент Кароль Навроцки.

"Скандальный баннер, который развернули фанаты Маккаби Хайфа, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в частности 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами", – написал Навроцки.

Напомним, за Ракув выступает украинец Владислав Кочергин, однако сейчас он травмирован, поэтому пропустил разборки с Маккаби.

