Есть нападающие, имена которых вызывают страх у защитников и вратарей, а об их бомбардирском таланте слагают легенды. В историю Мундиаля удалось пробиться именно таким форвардам.

Сейчас отметку в 10 и более голов на чемпионатах мира сумели преодолеть 13 нападающих. Каждый из них стал легендой своей национальной команды и совершил подвиг, повторить которых мечтает каждый футболист.

Слезы Бразилии и отчаяние Аравии: самые громкие разгромы на чемпионатах мира

Мирослав Клозе (Германия) – 16 голов

Лучший бомбардир в истории Мундиаля, добраться до которого вряд ли будет под силу даже современным звездам. Миро участвовал в погромах Бразилии и Аравии и поднимал над головой золотой кубок чемпиона мира.

Фирменное сальто Клозе вошло в историю, как и его имя. Но если натренировать акробатический трюк под силу каждому, то за стойкость своего бомбардирского рекорда он может не беспокоиться.

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Роналдо (Бразилия) – 15 голов

Остановить быстрого "Зубастика" могли только травмы и обстоятельства, но отнюдь не защита и голкиперы. Бразильский нападающий просто не видел преград и раз за разом заставлял вратарей вытаскивать мяч из своих ворот.

Едва ли не лучшим моментом карьеры Роналдо стал финал ЧМ-2002, в котором селесао встретились с Германией. Он оформил дубль в ворота Оли Кана и подарил команде статус сильнейшей команды мира. Впрочем, не только голы стали его визитной карточкой – смешной чуб стали копировать дети по всему миру.

Герд Мюллер (Германия) – 14 голов

Легендарный нападающий Бундестим, который в этом году ушел в мир иной. Чемпион мира-1974 уже долгое время является эталоном для молодых нападающих. Он сыграл только на двух Мундиалях, но 13 матчей ему вполне хватило, чтобы оставить свое имя на футбольной вершине.

Жуст Фонтен (Франция) – 13 голов

Фонтэн – это уникальный случай в истории футбола. Он сыграл только на одном чемпионате мира – 1958 года. В 6 матчах он успел оставить в воротах соперников аж 13 автографов!

Впрочем, в полуфинале французов ждала звездная Бразилия, на острие которой действовал молодой Пеле. 5:2 – обидное поражение, которое никоим образом не умаляет заслуг Фонтена. Интересно, что в финале селесао разберутся со Швецией с тем же счетом.

Пеле (Бразилия) – 12 голов

Как и Клозе, "Король" стал старожилом чемпионатов мира – ему удалось принять участие в 4 крупных битвах за золотой кубок, в трех из которых ему посчастливилось праздновать победу – в 1958, 1962 и 1970 годах.

Правда, на всех четырех чемпионатах мира Пеле провел лишь 14 матчей, в которых забил 12 голов. Для справедливости стоит отметить, что Миро сыграл 24 поединка на чемпионате мира.

Хотя вряд ли Пеле променял бы бомбардирский титул на три победы на Мундиале. Сколько бы не забил Клозе или другие нападающие – футбольная история знает лишь одного "Короля".