"Есть ли шансы у Динамо в матчах с Фенербахче, учитывая усиление турок? Я прогнозирую, что Динамо пройдет Фенербахче. Говорил со многими людьми, они очень скептически к этому относятся, но у меня где-то есть внутреннее ощущение, что Динамо сейчас в хорошем состоянии, с мудрым и опытным тренером, отклонившим предложение Фенербахче.

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Сейчас Фенербахче тренирует Жорже Жезуш. Это непростой тренер. Он может давать результат, но с той командой, которая его совершенно слушается. Он такой – тренер с диктаторским характером. Но как у него выйдет в Фенербахче, тем более, что матчи с Динамо будут для него первыми во главе команды, это начало работы...

Они могут усилять свой состав, но личности не выигрывают в футбол. Выигрывает всегда команда. И я считаю, что у киевлян сейчас собрана очень хорошая команда, которая много лет шла к тому, чтобы теперь себя проявить.

У них сейчас пиковый момент. Они отыграли две очень сложные Лиги чемпионов, где были аутсайдерами, им было тяжело. Но сейчас команда должна дать определенный результат, и я думаю, что Луческу это понимает. Он видит, сколько молодых игроков могут прогрессировать.

Я почему-то внутри уверен, что Динамо пройдет Фенербахче. Вот не могу объяснить, почему. Но внутренне я уверен, что Динамо это по силам. За счет опыта, командного духа, за счет тех людей, которые уже в команде много лет, и влились в ее работу. Луческу за два года сделал очень хороший коллектив. У меня внутреннее убеждение, что Динамо может пройти Фенербахче", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Матчи Динамо – Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Перед этим, 18 числа, команды узнают потенциального соперника в третьем раунде квалификации – уже в понедельник состоится жеребьевка.

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