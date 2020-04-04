toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Уберите Роналду из сборной и Украина будет выглядеть сильнее": звездный россиянин в восторге от команды Шевченко

10:42 153 Читати українською
"Уберите Роналду из сборной и Украина будет выглядеть сильнее": звездный россиянин в восторге от команды Шевченко
Александр Мостовой / Фото из открытых источников

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил уровень игры "сине-желтых".

"Феномен Шевченко в том, что он начал работать тренером сразу после завершения карьеры футболиста. У него хорошая поддержка от федерации футбола. Мне нравится, что сборная Украины играет в атакующий футбол, в который раньше любил играть сам Шевченко.

Яремчук практически полностью восстановился после травмы

Группа в Лиге наций? Даже если ничего не получится, то ничего страшного. Мы вот даже не все помним о таком турнире. Сравнение с командой Португалии? Уберите Криштиану Роналду из сборной Португалии и Украина будет выглядеть сильнее", – заявил Мостовой в эфире программы "Все на футбол!".

Напомним, чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса – турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на нем в группе С с командами Австрии и Нидерландов. Еще один участник будет определен позже.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
Срна выделил четырех игроков Динамо, которые могли бы усилить Шахтер
06:30
399
Теги
Сборная Украины Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Лига наций Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
53
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук