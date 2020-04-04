"Уберите Роналду из сборной и Украина будет выглядеть сильнее": звездный россиянин в восторге от команды Шевченко

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высоко оценил уровень игры "сине-желтых".

"Феномен Шевченко в том, что он начал работать тренером сразу после завершения карьеры футболиста. У него хорошая поддержка от федерации футбола. Мне нравится, что сборная Украины играет в атакующий футбол, в который раньше любил играть сам Шевченко.

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Группа в Лиге наций? Даже если ничего не получится, то ничего страшного. Мы вот даже не все помним о таком турнире. Сравнение с командой Португалии? Уберите Криштиану Роналду из сборной Португалии и Украина будет выглядеть сильнее", – заявил Мостовой в эфире программы "Все на футбол!".

Напомним, чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса – турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на нем в группе С с командами Австрии и Нидерландов. Еще один участник будет определен позже.

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