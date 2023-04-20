Центрбек Милан Шкриняр из-за проблем со здоровьем может больше не одеть футболку "нерадзурри".

19 апреля словацкий защитник перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника, сообщает пресс-служба клуба. Реабилитация продлится несколько недель.

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Журналист Николо Скира предполагает, что Шкриняр больше не сыграет за "нерадзурри", ведь восстановление затянется вплоть до конца сезона. Далее в планах Милана переезд в ПСЖ на правах свободного агента, о чем стороны договорились еще зимой.

Напомним, центрбек перебрался в Интер из Сампдории за 34 миллиона еще в 2017 году и с тех пор дослужился до статуса капитана. Из-за проблем со здоровьем последние 2 месяца Шкриняр почти не играл.

Сейчас команда Симоне Индзаги идет пятой в турнирной таблице Серии А и продолжает выступления в Лиге чемпионов – будет играть с Миланом в полуфинале.

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