В рамках 3-го тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах на выезде победила Кельн. Смотрите видео голов и обзор матча Кельн – Боруссия М.

Боруссия достаточно быстро оформила комфортное преимущество: Плеа после длинной передачи и скидки Хофмана точно пробил в ближний угол. Уже через 2 минуты Хофман ассистировал Ляйнеру, точно навесив с углового. Во второй половине Штиндль сделал преимущество разгромным, реализовав пенальти за фол против Тюрам. Реджбецей один мяч отыграл ударом из-за пределов штрафной на 84 минуте, однако на большее Кельн не смог.

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Таким образом, Боруссия М набрала 4 очка и расположилась на 10 строчке, Кельн остался в зоне вылета с 0 пунктов, опережая Майнц и Шальке.