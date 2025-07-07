"Мы клуб, который не боится принимать такие решения. Арда голодный, молодой, амбициозный и он победитель, как и я, и вся наша команда. Они повысили Эюпспор и в своем первом сезоне в турецкой Суперлиге заняли шестое место, всего в одном очке от квалификации в еврокубки.

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Убедить его было несложно. Он не спрашивал о войне или контракте. Мы просто говорили о футболе, игроках и команде. Телефонного звонка было достаточно. Он сказал: я готов. Это мой шанс и я хочу им воспользоваться. Я не волнуюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и Шахтер – это огромный шаг для меня.

За последние 25 лет мы не только экспортировали хороших игроков, у нас также были великолепные тренеры: Мирча Луческу, Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонсека... И Арда имеет все, чтобы стать лучшим.

Арда – это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке (оба его тренировали, – прим.). У него душа игрока, он чувствует футболиста, а этого труднее всего достичь. Он также имеет замечательный состав. Мы верим в него и готовы начать новую главу с теми же амбициями, что и всегда: мы хотим выйти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины, – заявил Срна для Marca.

Напомним, что уже 10 июля "горняки" начнут участие в квалификации Лиги Европы противостоянием с финским Ильвесом, ответный матч пройдет 17 июля.

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