Новичок "канониров" Бен Уайт стал главным героем одного из эпизода в спарринге против Челси.

На 54-й минуте своего дебютного поединка Уайт, который вышел на поле в перерыве, мог стать виновником второго пропущенного гола. Защитник не выдержал офсайдную линию – как следствие, Хаким Зиеш вышел один на один с Берндом Лено и был готов направить мяч в сетку.

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Казалось, что гол неизбежен, однако Уайт не выключился из эпизода. Центрбек догнал оппонента и навязал ему борьбу, в итоге помешав стать автором забитого мяча. Правда, несмотря на такие самоотверженные действия новичка, Арсенал все же уступил Челси со счетом 1:2. За команду Артеты забил Джака, а за победителя ЛЧ отличились Хаверц и Абрахам.

Напомним, Арсенал заплатил Брайтону за 23-летнего Уайта 50 млн фунтов.

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