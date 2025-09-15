Шеффилд Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Крисом Уайлдером. Специалист поставил подпись под двухлетним контрактом. На этом посту он заменит Рубена Селиеса.

"После сложного начала сезона правлению показалось необходимым внести изменения, чтобы стабилизировать результаты и усилить борьбу за повышение в классе. Хотя внедрение другого стиля игры осуществлялось с амбициями, результаты явно не соответствовали ожиданиям.

Крис Уайлдер возвращается с доказанными лидерскими качествами и уникальным пониманием Шеффилд Юнайтед. Мы уверены, что он является правильным человеком, чтобы восстановить темп, объединить команду и болельщиков и достичь результатов, необходимых для реализации наших целей в этом сезоне.

Мы хотим поблагодарить Рубена Сельеса за его усердную работу и профессионализм во время работы в клубе. Ответственность за последние результаты лежит на нас как на владельцах, и мы остаемся полностью преданными поддержке команды и стремлению к повышению в классе", – говорится в заявлении.

Уайлдер впервые возглавил Шеффилд Юнайтед в 2016 году, вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ в сезоне 2018/19. Во второй раз он занимал должность с 2023 года до июня 2025-го.

