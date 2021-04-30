"30 минута. Во время единоборства, которое граничило с чрезмерной силой, за мяч между игроком атаки № 33 Олимпика и вратарем № 23 Зари неподалеку от границ его штрафной произошло жесткое столкновение с имеющимся физическим контактом между игроками, что привело к падению обоих игроков. Арбитр остановил игру, зафиксировав первоочередное нарушение нападающего № 33 Олимпика – "вне игры", и назначил свободный удар.

Скандальное решение арбитра, ужасная травма и сенсация в видеообзоре матча Олимпик – Заря – 2:1

Защита игроков от опасных действий соперника является главной составляющей арбитража футбольных матчей. Подобные игровые ситуации во время проведения матчей встречаются недостаточно часто и требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, "ожидания неожиданного" и строгой оценки таких действий игроков, которые ведут единоборства за мяч и несут в себе угрозу безопасности соперника в любой части футбольного поля.

Во время игры головой в мяч именно вратарь подвергал себя опасности, но после игры в мяч за счет высокой интенсивности и неконтролируемых собственных действий он допустил опасный физический контакт с нападающим № 33, что привело к нанесению последнему очень тяжелой травмы (перелома ноги). Полевым арбитрам было трудно мгновенно оценить опасность действий вратаря № 23, акцентировав собственное внимание на игре вратаря в мяч, но VAR имел очевидные видеодоказательства того, что именно произошло на поле.

Поэтому, в соответствии с Протоколом VAR, полевому арбитру был рекомендован просмотр этого эпизода для качественной оценки и принятия окончательного решения. Назначение свободного удара (первичное нарушение "вне игры") в пользу Зари и вынесение красной карточки (серьезное игровое нарушение) вратарю Зари за борьбу за мяч с созданием опасности для (здоровья) соперника является правильным решением, соответствует требованиям духа игры и п. 3 (стр. 112) Правила 12", – говорится в заявлении УАФ, опубликованном на официальном сайте.

Заметим, после удаления голкипера луганчане пропустили дважды, а ответить сумели лишь одним голом. Олимпик набрал 21 зачетный балл и расположился на 11 позиции, Заря с 41 очком осталась на 3 строчке.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию