Украинская ассоциация футбола до сих пор не определилась с преемником Андрея Шевченко во главе сборной Украины.

Исполком Украинской ассоциации футбола проводит заседание по поводу нового главного тренера сборной Украины, однако до сих пор не выбрал преемника Андрея Шевченко на должности.

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Главным фаворитом является Александр Петраков, однако, по информации meta-ratings, кандидатуру Сергея Реброва до сих пор не исключают из списка. Ситуация в отношении экс-тренера Динамо и Ференцвароша должна определиться в ближайшее время.

Ранее Мирон Маркевич заявлял, что ему не предлагали возглавить сборную Украины, а лишь поставили перед фактом, что следующим тренером будет Сергей Ребров. Впрочем, экс-наставнику Динамо и Ференцвароша пока не удалось договориться с Аль-Айном о расторжении контракта, а потому "сине-желтых" скорее всего сейчас возглавит Александр Петраков.

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