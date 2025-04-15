На первом видео, опубликованном пресс-службой УАФ, показан эпизод в игре между Рухом и Александрией, когда мяч попал в руку защитнику львовского клуба Артуру Рябову. Арбитр не поставил пенальти в данном эпизоде, чем тренер александрийцев Руслан Ротань был крайне недоволен.

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На втором видео – эпизод в игре между Оболонью и Черноморцем, где киевский клуб получил право на пенальти после того, как мяч попал в руку защитника "моряков" Богдана Билошевского. Арбитр назначил одиннадцатиметровый, однако Руслан Черненко его не реализовал.

Отмечается, что вскоре консультант по арбитражу УАФ Никола Риццоли разберет эти решения арбитров на YouTube-канале УАФ.

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