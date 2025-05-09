"Поддержали идею возобновить чемпионат U-21. Это актуальный вопрос для игроков, которые не проявили себя на уровне U-19, но играть там уже не могут. Для клубов это удобный механизм, чтобы давать игрокам возможность восстановиться после травм. И те, кто не имеет много практики, могут получить время в U-21", – сказал Дедишин для УПЛ ТВ.

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Также Игорь Дедышин сообщил, что будет организована открытая лиг U-19, куда могут попасть команды не только из УПЛ, предварительно пройдя региональную лигу.

Напомним, в Украине чемпионат U-21 не проводился с 2021 года. Ранее о желании возобновить этот турнир заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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