УАФ уже пытается убедить УЕФА не принимать решение о слогане "Героям слава!" на экипировке сборной Украины, сообщает Tribuna.

Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"

Ранее стало известно, что из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать только эту надпись, а вот карта с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых". Это спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуры границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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