Как уже сообщалось ранее, в сентябре 2024 года национальная сборная Украины проведет свой первый матч Лиги наций против сборной Албании. Поединок состоится 7 сентября в Праге.

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Кроме этого, в октябрьских матчах, которые для Украины будут номинально домашними, команда проведет два важных поединка. 11 октября украинцы встретятся с Грузией на стадионе в польском Познани, а 14 октября их соперником будет Чехия, с которой "сине-желтые" сыграют во Вроцлаве, сообщает официальный сайт УАФ.

К слову, Украина, Албания и Чехия участвовали на Евро-2024, однако не смогли преодолеть групповой этап соревнований, заняв последние места в своих группах. Грузия также участвовала в турнире, но вылетела на первой стадии плей-офф.

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