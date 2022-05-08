Исполком Украинской ассоциации футбола принял несколько важных решений, связанных с вооруженной агрессией России и режимом военного положения в Украине.

Исполнительный комитет УАФ утвердил решение о досрочном завершении Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.

УАФ окончательно утвердила решение УПЛ о досрочном завершении чемпионата Украины

Кроме того, было принято решение завершить Первую и Вторую лиги, женский и любительский чемпионаты. Турнирные таблицы в указанных соревнованиях зафиксированы по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.

Также исполком продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.

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