"У нас была довольно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были осведомлены. Была глубокая, юридическая дискуссия.

Сборная Украины соблюдала медпротокол УЕФА перед Швейцарией – видеодоказательства УАФ

Как пообещал сегодняшний председатель апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Оно может быть обжаловано в Лозанне", – сказал Записоцкий в комментарии Футбол News.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко отправилась домой. Теперь сборные ждут решения УЕФА, а это – техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату или определения результата матча с помощью жребия.

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