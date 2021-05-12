Украинская ассоциация футбола решила начать борьбу с командами, которые финансово стимулируют другие коллективы в матчах.

Дисциплинарными регламентами УЕФА (ст. 12) и ФИФА (ст. 18), а также дисциплинарными правилами УАФ (ст. 20) стимулирование участников матча третьими командами может рассматриваться как взятка и неправомерная выгода. Поэтому в ассоциации отмечают важность изменения регламента.

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"Комитет настаивает, что финансовое или любое другое стимулирование третьей командой участников матча с целью достижения благоприятного турнирного положения является нарушением Кодекса этики и честной игры УАФ, Дисциплинарных правил УАФ, аналогичных дисциплинарных положений УЕФА и ФИФА. Комитет также отмечает, что несообщение о достоверно известных фактах такого влияния приравнивается к самому нарушению.

Комитет по этике и честной игре внесет в ближайшее время свои предложения изменений в Дисциплинарные правила УАФ в части выделения стимулирования третьими командами как отдельного вида договорных матчей. В случае их выявления такие факты станут предметом расследования Комитета по этике и честной игры УАФ с последующей передачей материалов в Контрольно-дисциплинарный комитет", – говорится в заявлении. С ее полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте.

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