Вопрос лимита арендованных игроков будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ассоциации (10-го декабря), сообщает Meta-ratings.

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Количество "заемных" от одного клуба другому хотят ограничить до семи футболистов. В текущем сезоне УПЛ две команды существенно превышают этот лимит. Динамо отдало Черноморцу 16 игроков, а Шахтер поддержал Мариуполь 15 своими воспитанниками.

Окончательное решение от УАФ должно быть на исполкоме в феврале 2022 года. Затем его передадут на рассмотрение УПЛ, и уже в сезоне 2022/23 лимит может заработать.

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