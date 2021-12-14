Сезон 2021/22 может стать последним, в котором у некоторых клубов есть немало арендованных футболистов в своих заявках.

Юридический департамент УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ получил соответствующее поручение, предметом которого является изучение вопроса ограничения количества арендованных игроков в клубах. На одном из следующих заседаний Исполкома юристы Ассоциации футбола Украины и УПЛ должны доложить о соответствующих наработках, отмечает официальный сайт УАФ.

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Соответствующие изменения в Регламент могут вступить в силу уже в следующем сезоне.

Напомним, практика массовых аренд в чемпионате Украины – обычное дело. В частности, Мариуполь имеет в своем составе более 10-ти игроков, пришедших из Шахтера, а одесский Черноморец дал временное "убежище" большому количеству динамовцев.

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