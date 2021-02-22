Служба безопасности Украины обратилась к Украинской ассоциации футбола по поводу выступления зарегистрированных в Украине футболистов за команду из чемпионата так называемой "Луганской Народной Республики" – Восток-Уголь, сообщает официальный сайт УАФ. Команда участвовала в турнире "Лига братских народов-2020" среди команд непризнанных республик в Абхазии (в декабре прошлого года).

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Комитет этики и честной игры УАФ начал проверку граждан Украины, которые выступали за вышеупомянутый коллектив относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ в вопросе нанесения вреда имиджу украинского футбола. С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры игроки получили предложение до 2 марта предоставить письменные объяснения о нарушении ими Кодекса этики и честной игры.

В перечень попали 17 футболистов: Сергей Асьмаев, Марко Белавин, Сергей Жарый, Андрей Ткачев, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Еремин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрига, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин.

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