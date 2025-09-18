Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли проанализировал неоднозначные судейские решения в матче 5-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Шахтером (1:1).

У болельщиков и СМИ возникли вопросы относительно спорного пенальти в ворота харьковчан, а также гола Ивана Калюжного, который мог быть отменен из-за офсайда у игрока Металлиста 1925 Игоря Когута.

Калюжный пожаловался на судейство в матче с Шахтером: "Мы заслуживали победы"

Никола Риццоли на YouTube-канале УАФ назвал оба решения арбитра ошибочными. По его словам, контакт между Мартынюком и Алиссоном был слишком легким, чтобы назначать пенальти. Кроме того, гол Калюжного не стоило засчитывать из-за офсайда игрока Металлиста 1925.

Отметим, что на матче между Шахтером и Металлистом 1925 работала бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским.

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом