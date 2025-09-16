"Чиновники УАФ не могут комментировать этот вопрос, поскольку Федерация не является стороной дела.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Английская футбольная ассоциация не присылали никаких запросов в УАФ.

Мы находимся в тесном контакте с юристами Мудрика и предоставляем им всю необходимую информацию. Больше комментариев предоставить не можем из-за действия соглашения о неразглашении. Ни один представитель, сотрудник, врач или тренер УАФ не был привлечен", – говорится в сообщении УАФ для BBC.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест в конце 2024 года и с тех пор не появлялся на поле. Летом после открытия пробы B Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула украинцу обвинения в нарушении антидопинговых правил.

