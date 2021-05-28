Украинская ассоциация футбола осталась довольна сотрудничеством с куратором украинского арбитража Лучано Лучи и продолжила с ним контракт, сообщает UA-Football. Срок пролонгации договора – один год.

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Напомним, возрастной ценз для руководящих лиц в УАФ – 72 года. Сейчас Лучано Лучи – 71, а 72 исполнится второго августа.

Ранее СМИ сообщали о том, что итальянец может покинуть свой пост по окончании сезона 2020/21 на фоне значительного количества судейских скандалов, связанных с украинским футболом, а также отсутствием спроса на отечественных судей в Европе.

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