Эксперт арбитража Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли прокомментировал скандальный эпизод в игре между Рухом и Александрией (1:1) в 24-м туре УПЛ.

"К сожалению, кадры были не очень четкие и арбитры не смогли рассмотреть точку контакта с рукой. И все же в такой ситуации арбитр VAR должен был позвать смотреть момент, ведь игра рукой – один из самых сложных моментов для оценки в игре.

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Рука игрока Руха была в неестественном положении, которое увеличивает его размеры. И по этим критериям надо было назначать пенальти", – сказал Риццоли для YouTube-канала УАФ.

Напомним, Александрия сыграла вничью с Рухом (1:1) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги. На 76-й минуте игры мяч после удара Артема Козака, попал в руку Артема Рябова, который находился в штрафной площадке хозяев, однако судья не назначил пенальти в этом эпизоде. Позже главный тренер александрийцев Руслан Ротань раскритиковал арбитров матча, заявив, что судьи "украли у его команды победу"

Сейчас Александрия занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины с 54-мя баллами, расстояние от лидера Премьер-лиги – Динамо, составляет 6 очков, Рух – 9-й, в активе львовян 30 набранных очков.

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