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УАФ пришлось перенести жеребьевку Кубка Украины – известна причина

14:36 75 Читати українською
УАФ пришлось перенести жеребьевку Кубка Украины – известна причина
Шахтер – победитель Кубка Украины 2018/19 / Фото УАФ

Украинская ассоциация футбола изменила дату жеребьевки первых стадий Кубка Украины.

Процедура определения первых пар соревнований должна была состояться сегодня, однако УАФ на своем официальном сайте объявила о ее переносе.

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Причиной такого решения стала смена участников Первой и Второй лиги, которая вносит коррективы в турнирную сетку. Напомним, Арсенал-Киев снялся с Первой лиги, а его место занял МФК Металлург, который должен был выступать во Второй лиге.

ПФЛ назвала вариант обмена команд между УПЛ и Первой лигой после расширения элитного дивизиона

В данный момент УАФ не назвала новую дату проведения жеребьевки Кубка Украины.

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