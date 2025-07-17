Украинская ассоциация футбола показала новый трофей Кубка Украины, за который клубы будут бороться уже в новом сезоне.

УАФ в своем Telegram-канале показала новый вид Кубка Украины, который будет вручаться победителю турнира уже с сезона 2025/26.

Кубок Украины официально стартует в новом формате – обновленные правила и трофей

"Себе – честь, Украине – славу! Новый трофей Кубка Украины – это козацкая булава как символ силы и непобедимости. Кошевой атаман Иван Сирко, по легенде, не проиграл ни одной битвы – как и победитель Кубка Украины на своем пути к триумфу.

Главный элемент кубка – булава, окружена 11 копьями, которые символизируют 11 футболистов, что, объединены общей идеей, получили себе – честь, а Украине – славу! Спасибо 92 ОШБр за патриотический лозунг и защиту!" – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что с нового сезона Кубок Украины будет проводиться в новом формате. Турнир стартует с квалификации, в которой примут участие победители региональных кубков. С 1/32 к соревнованию присоединятся клубы УПЛ, кроме тех, кто выступает в еврокубках. А с 1/16 – еще и четыре представителя Украины на международной арене. Все раунды будут состоять из одного матча, а в случае ничьей будет назначаться серия пенальти – без дополнительного времени.

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