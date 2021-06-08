"Сине-желтые" получили эффектное транспортное средство для передвижения во время континентального первенства.

Украинская ассоциация футбола представила автобус, которым сборная Украины будет путешествовать во время Евро-2020. Фото транспортнрого средства УАФ показала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, чемпионат Европы стартует уже в ближайшую пятницу, 11 июня и продлится ровно месяц, до 11 июля. Украина на групповом этапе проведет три поединка: 13 июня "сине-желтые" сыграют с Нидерландами, 17 июня встретятся с Северной Македонией, а 21 июня сойдутся с Австрией. Матчи сборной Украины пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

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