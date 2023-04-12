Украинская ассоциация футбола пытается всеми силами заманить Сергея Реброва в национальную команду.

Журналист Мохаммед Хамад на своей странице в социальной сети Твиттер раскрыл подробности переговоров Сергея Реброва с УАФ.

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Он ссылается на эмиратского комментатора Амера Абдуллу, который в эфире одного из спортивных каналов Абу-Даби заявил, что "украинский наставник получил предложение тренировать сборную Украины с контрактом на 10 лет".

К слову, ранее сообщалось, что 48-летнему специалисту могут предложить соглашение сроком на семь лет (до завершения ЧМ-2030).

Напомним, ныне Ребров тренирует Аль-Айн, соглашение с которым завершается 30 июня 2023 года. Недавно СМИ начали сватать на должность главного тренера сборной Украины хорвата Славена Билича.

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