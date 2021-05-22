Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в украинской Премьер-лиге после увеличения ее состав до 16 команд.

"На совещании с УПЛ и ПФЛ мы предложили синхронизировать их календари так, чтобы между УПЛ и Первой лигой был переход: две команды попадают в высший дивизион напрямую, а две – через стыковые матчи.

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Таким образом, четыре команды будут бороться за вылет и повышение в классе. Думаю, это будет прекрасная борьба. В ближайшее время будет совет, и если все сложится хорошо, то следующий чемпионат будет очень интересным", – сказал Павелко в программе "Денисов TIME".

Напомним, в связи с расширением количества команд в высшем дивизионе в текущем сезоне УПЛ покинула одна команда, а в элиту поднимутся сразу три коллектива.

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