УАФ предлагает разрешить возвращение болельщиков на стадионы – соответствующее предложение уже направлено в Минздрав

Глава УАФ Андрей Павелко сообщил о намерениях завершить текущий сезон в присутствии болельщиков на футбольных матчах.

По словам Павелко, УАФ уже направила Министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины предложение о смягчении карантина на стадионах. На данном этапе речь идет о частичном заполнении трибун – от 10 до 25% общей вместимости стадиона.

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"Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчен карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой. Хотя , печальный пример Карпат напоминает, что пандемия еще не остановлена. Поэтому стоит быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям Минздрава", – написал Павелко в Facebook.

Как известно, после возобновления чемпионата Украины (а также в последнем туре перед паузой) все поединки проходят при пустых трибунах. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что после 10 июня Министерство здравоохранения рассмотрит возможность разрешения ограниченного допуска болельщиков на трибуны стадионов.

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