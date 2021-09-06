Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для игроков и официальных лиц скандального матча Кубка Украины между Олимпией и Волчанском (0:1).

Главному тренеру Олимпии Александру Кулику, который с кулаками набросился на арбитра, пожизненно запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сообщает официальный сайт УАФ.

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Наказание также получили еще два представителя клуба из Савинцов: игрока Александра Гарбара отстранили от футбола на два года, а начальника команды Дмитрия Галицкого – на один. Более того, Олимпию обязали выплатить денежный взнос в размере 100 тысяч гривен.

Заметим, в соответствии с Дисциплинарными правилами УАФ все вышеупомянутые решения могут быть обжалованы до Апелляционного комитета УАФ.

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