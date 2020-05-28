УАФ получила разъяснения по поводу плевков во время матча

Председатель Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина пролил свет на ситуацию с избыточным слюноотделением у футболистов во время матча.

"Во избежание возможного распространения вируса некоторые организаторы соревнований приняли протоколы, в которых рекомендовали игрокам воздерживаться от плевков и похожих действий во время матчей. Согласно правилам игры, "плевок в кого-либо" – это нарушение, заслуживающее удаления (красной карточки).

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Однако в тех случаях, когда плевок не подпадает под эту категорию, было бы нецелесообразно считать это нарушением, заслуживающим желтой карточки (ЖК), так как официальные лица матча не могут обнаружить каждый инцидент, поскольку плевок может произойти в любом месте на поле и в любое время, и часто это происходит на расстоянии от игровых действий (например, когда игроки двигаются, чтобы занять позицию перед следующей фазой игры). Итак, если применять подход, согласно которому в целом плевок и другие подобные действия считать нарушением, заслуживающим ЖК, во время матчей, то это привело бы к непоследовательности (неоднородности) и несправедливости.

Поэтому, если организаторы соревнований хотят ужесточить положения протоколов по поводу плевков и других подобных явлений, то любое дисциплинарное решение должно приниматься соответствующим организатором соревнований или членом-ассоциацией после матча", – цитирует Коллину официальный сайт УАФ.

К слову, ранее игроки многих чемпионатов поднимали этот вопрос, ведь через слюну легко заразиться COVID-19. Медицинские протоколы большинства чемпионатов, в том числе жесткий протокол Бундеслиги, не имеют запретов плевков на поле. В то же время в Румынии за плевок на поле планируют дисквалифицировать футболистов на 6-12 матчей.

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