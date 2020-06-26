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УАФ получила официальную рекомендацию о переносе финала Кубка Украины из Львова

12:02 - Читати українською
УАФ получила официальную рекомендацию о переносе финала Кубка Украины из Львова
Финал Кубка Украины перенесут / ФК Динамо

Динамо и Ворскла решающий матч за Кубок Украины не сыграют на Арене Львов.

 

В адрес УАФ поступило письмо от Минздрава о возможности проведения финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 8 июля 2020 года во Львове на стадионе Арена Львов, сообщает пресс-служба организации.

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По официальным данным Минздрава, по состоянию на 25 июня среди лидеров по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в Украине Львовская область, город Киев, Киевская, Ровенская и Закарпатская области. УАФ рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией.

Отмечается, что сегодня, 26 июня, Исполком УАФ проведет заседание, на котором будет принято решение о месте проведения финала Кубка Украины-2019/2020, который состоится 8 июля 2020 года.

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